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18:56, 27 июня 2025Спорт

Канадский хоккеист заработает в России десятки миллионов рублей за год

Канадец Калинюк получит 34 миллиона рублей за сезон в казанском «Ак Барсе»
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob Frid / USA TODAY Sports / Reuters

Канадский защитник Уайатт Калинюк получит 34 миллиона рублей за год в казанском «Ак Барсе». Об этом пишет Metaratings.

Хоккеисту 28 лет. Последний сезон он провел в клубе финской лиги «Пеликанс». В 59 матчах чемпионата Финляндии он набрал 33 очка при полезности «-9».

У Калинюка есть опыт выступления в НХЛ. Два сезона он выступал за «Чикаго Блэкхоукс». За это время он сыграл в 26 матчах, в которых забросил четыре шайбы и отдал пять результативных передач.

Ранее канадский нападающий московского «Динамо» Девин Броссо назвал любимый российский ритуал. «В бане есть различные ритуалы, которые я не встречал до этого. Например, когда тебя парят вениками», — поделился подробностями Броссо.

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