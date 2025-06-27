«Ловко избежал ловушки». В Китае впечатлены ответом Путина на провокационный вопрос о Тайване

Путин избежал ловушки журналиста, задавшего провокационный вопрос о Тайване

В июне 2021 года журналист американского канала NBC Кир Симмонс спросил у президента России Владимира Путина, как Москва отреагирует, если Китай применит силу против Тайваня. Российский глава избежал ловушки-провокации, чем впечатлил китайский портал Sohu.

«Ответ Путина был кратким и глубоким: "Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло"», — приводятся в материале слова Путина.

Президент России Владимир Путин на интервью с репортером NBC News Киром Симмонсом в Москве в 2021 году. Фото: Maxim Blinov / Sputnik / Handout via Reuters

Российский президент, как указал портал, не поддержал китайские власти, но при этом не выступил против них. «Путин своим ответом ловко избежал ловушки [журналиста] и не испортил отношения с Китаем», — сказано в статье.

Путин назвал Си Цзиньпина большим другом России

Российский лидер назвал председателя Китая Си Цзиньпина большим другом России. Он также согласился с тем, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Все это благодаря совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — большого друга России, добавил Путин.

В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь. Он указал на необходимость поддерживать отношения из поколения в поколение и добавил, что дружба народов стала крепким фундаментом для высокого уровня развития отношений двух стран.

Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество, считает министр иностранных дел КНР Ван И. «Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это всего лишь фантазия», — сказал он.

Ранее Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

Весной 2025 года Пекин объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые должны стать «серьезными предупреждением» для властей острова.

«С 1 апреля Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовало армию, флот, авиацию, ракетные войска и другие силы для подхода к Тайваню с разных направлений вокруг острова (...). Это серьезное предупреждение для сепаратистских сил, а также законные и необходимые действия по защите национального суверенитета», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И.

Китайское рыболовное судно пересекает Тайваньский пролив недалеко от острова Нюшань Фото: Thomas Peter / Reuters

По его словам, учения сосредоточены на отработке атак на морские и наземные цели, а также блокаде ключевых районов и морских путей для проверки возможностей совместных операций войск.

На Западе считают, что военные учения НОАК могут якобы в любой момент перейти от мирных операций во «вторжение на Тайвань». Возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом, отметил глава Пентагона Пит Хегсет.