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12:39, 27 июня 2025Интернет и СМИ

«Ловко избежал ловушки». В Китае впечатлены ответом Путина на провокационный вопрос о Тайване

Путин избежал ловушки журналиста, задавшего провокационный вопрос о Тайване
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Blinov / Sputnik / Handout via Reuters

В июне 2021 года журналист американского канала NBC Кир Симмонс спросил у президента России Владимира Путина, как Москва отреагирует, если Китай применит силу против Тайваня. Российский глава избежал ловушки-провокации, чем впечатлил китайский портал Sohu.

«Ответ Путина был кратким и глубоким: "Я не слышал, чтобы Народно-освободительная армия Китая планировала применить силу против Тайваня. В политике мы не играем с гипотезами, поэтому я не могу комментировать то, что еще не произошло"», — приводятся в материале слова Путина.

Президент России Владимир Путин на интервью с репортером NBC News Киром Симмонсом в Москве в 2021 году.

Президент России Владимир Путин на интервью с репортером NBC News Киром Симмонсом в Москве в 2021 году.

Фото: Maxim Blinov / Sputnik / Handout via Reuters

Российский президент, как указал портал, не поддержал китайские власти, но при этом не выступил против них. «Путин своим ответом ловко избежал ловушки [журналиста] и не испортил отношения с Китаем», — сказано в статье.

Путин назвал Си Цзиньпина большим другом России

Российский лидер назвал председателя Китая Си Цзиньпина большим другом России. Он также согласился с тем, что российско-китайские отношения достигли беспрецедентно высокого уровня. Все это благодаря совместным усилиям, в том числе усилиям со стороны председателя КНР — большого друга России, добавил Путин.

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В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что Россия и Китай должны быть настоящими друзьями, закаленными, как сталь. Он указал на необходимость поддерживать отношения из поколения в поколение и добавил, что дружба народов стала крепким фундаментом для высокого уровня развития отношений двух стран.

Китай и Россия будут противостоять любой попытке подорвать их дружбу и сотрудничество, считает министр иностранных дел КНР Ван И. «Попытка вбить клин между Китаем и Россией — это всего лишь фантазия», — сказал он.

Ранее Китай начал масштабные военные учения вокруг Тайваня

Весной 2025 года Пекин объявил о проведении масштабных военных учений в водах вокруг Тайваня, которые должны стать «серьезными предупреждением» для властей острова.

«С 1 апреля Командование Восточного театра военных действий Народно-освободительной армии Китая (НОАК) организовало армию, флот, авиацию, ракетные войска и другие силы для подхода к Тайваню с разных направлений вокруг острова (...). Это серьезное предупреждение для сепаратистских сил, а также законные и необходимые действия по защите национального суверенитета», — заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования армии КНР Ши И.

Китайское рыболовное судно пересекает Тайваньский пролив недалеко от острова Нюшань

Китайское рыболовное судно пересекает Тайваньский пролив недалеко от острова Нюшань

Фото: Thomas Peter / Reuters

По его словам, учения сосредоточены на отработке атак на морские и наземные цели, а также блокаде ключевых районов и морских путей для проверки возможностей совместных операций войск.

На Западе считают, что военные учения НОАК могут якобы в любой момент перейти от мирных операций во «вторжение на Тайвань». Возможная попытка Китая вторгнуться на Тайвань приведет к разрушительным последствиям для региона и всего мира в целом, отметил глава Пентагона Пит Хегсет.

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