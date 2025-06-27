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14:54, 27 июня 2025Экономика

Лукашенко рассказал о недостаточности планирования на примере ситуации со сливочным маслом

Лукашенко рассказал, что после стабилизации цен сливочное масло «некуда девать»
Дмитрий Воронин

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Работа на рынках стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) требует системных решений, а не «суеты и чрезвычайщины», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Глава соседнего с Россией государства напомнил, что ранее странам ЕАЭС для стабилизации цен на некоторые товары пришлось «приоткрывать» рынок для импорта. Причем, рассказал Лукашенко, речь идет о продукции, которую есть возможность «с избытком производить у себя и продавать по всему миру».

Он отметил, что для устранения проблем индикативного планирования недостаточно, приведя в пример сливочное масло, которое «сегодня девать некуда».

Прошлой осенью, когда в РФ подорожали молоко и масло, ценовую динамику объясняли недостаточным предложением изготовителей продукции, переставших успевать за растущим спросом — потребление молока увеличилось примерно на пять процентов, а объемы его производства — только на два процента. На фоне этого страна нарастила как импорт продукта, так и его производство.

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