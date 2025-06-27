«Невероятно!» В самой сухой пустыне мира выпал снег. Что известно о погодной аномалии?

В самой сухой пустыне мира Атакаме выпал снег впервые за десять лет

В самой сухой пустыне мира Атакаме, которая находится в Чили, выпал снег. О погодной аномалии сообщили сотрудники обсерватории ALMA, расположенной на ее территории.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении.

Отмечалось, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Под пустыней Атакама обнаружили скрытую экосистему

Ученые считали, что в пустыне Атакама высшие формы жизни почти полностью отсутствуют, однако почва богата солями, в том числе сульфатами.

Но в ходе одной из экспедиций исследователи собрали образцы почвы пустыни с глубины четырех метров. Выяснилось, что в верхних 80 сантиметрах в микробных сообществах доминировали бактерии Firmicutes, а ниже 200 сантиметров — актинобактерии.

Авторы предполагают, что бактерии могли колонизировать почву 19 тысяч лет назад, прежде чем они были погребены под отложениями плайя (дно высохшего озера). Они продолжили опускаться вниз на неопределенное расстояние, сформировав ранее неизвестную глубокую биосферу под гипераридными пустынными почвами. Бактерии, возможно, используют гипс в качестве источника воды.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Ранее в ООН обеспокоились риском появления пустынь в странах Европы

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — сказал председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски.

Он отметил, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.