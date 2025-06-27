Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:25, 27 июня 2025Наука и техника

«Невероятно!» В самой сухой пустыне мира выпал снег. Что известно о погодной аномалии?

В самой сухой пустыне мира Атакаме выпал снег впервые за десять лет
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

В самой сухой пустыне мира Атакаме, которая находится в Чили, выпал снег. О погодной аномалии сообщили сотрудники обсерватории ALMA, расположенной на ее территории.

«Невероятно! Пустыня Атакама, самая сухая в мире, покрыта снегом!» — говорится в сообщении.

Отмечалось, что такая погодная аномалия наблюдается впервые за десять лет.

Фото: Pablo Sanhueza / Reuters

Под пустыней Атакама обнаружили скрытую экосистему

Ученые считали, что в пустыне Атакама высшие формы жизни почти полностью отсутствуют, однако почва богата солями, в том числе сульфатами.

Но в ходе одной из экспедиций исследователи собрали образцы почвы пустыни с глубины четырех метров. Выяснилось, что в верхних 80 сантиметрах в микробных сообществах доминировали бактерии Firmicutes, а ниже 200 сантиметров — актинобактерии.

Авторы предполагают, что бактерии могли колонизировать почву 19 тысяч лет назад, прежде чем они были погребены под отложениями плайя (дно высохшего озера). Они продолжили опускаться вниз на неопределенное расстояние, сформировав ранее неизвестную глубокую биосферу под гипераридными пустынными почвами. Бактерии, возможно, используют гипс в качестве источника воды.

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Ранее в ООН обеспокоились риском появления пустынь в странах Европы

«Вся Европа уязвима, особенно Средиземноморье. Мы уже видим, что опустынивание происходит не только в Северной Африке, но и на южных окраинах Европы, таких как Греция, Португалия и Турция», — сказал председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН Джим Ски.

Он отметил, что в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности. По мнению Ски, глобального потепления на три градуса по Цельсию стоит ожидать уже к 2100 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «100 тысяч рублей за рак легких». Участникам операции «Труба» отказали в выплатах и наградах. Ответственных нашли в Генштабе

    В России указали на одну деталь в сокращении попыток прорыва ВСУ в Курскую область

    Назван самый прискорбный итог саммита НАТО

    Россиянам раскрыли способы сэкономить до 30 процентов на ЖКУ

    Спецслужбы Армении зашли в резиденцию главы Армянской церкви

    Мужчина расправился со стюардессой в США и скинул ее тело с моста

    В Эстонии заявили о готовности принять самолеты НАТО с ядерным оружием

    Санду прокомментировала задержание агентов молдавской разведки

    Бывший футболист ЦСКА пожаловался на работу в «Газпроме»

    ВС России взяли под контроль перспективное месторождение лития в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости