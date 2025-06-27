Генпрокуратура изъяла у крупных участников нацпроектов миллиарды рублей

ГП заставила крупных участников нацпроектов доплатить налогов на 7 млрд рублей

По итогам совместных проверок Генеральная прокуратура (ГП) и Федеральная антимонопольная служба (ФНС) предотвратили уклонение от уплаты налогов крупных исполнителей национальных проектов на 7,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает сайт ГП.

Например, в Тамбовской области одна из организаций взяла на себя 35 контрактов и занизила НДС, из-за чего бюджет недополучил 1,6 миллиарда рублей. Для реализации схемы была создана сеть фирм-однодневок.

Таким же образом действовала компания, которая занималась дорожным строительством в Тверской, Воронежской и Калужской областях. Она получила контракты на сумму 1,6 миллиарда рублей и пыталась присвоить из них 718 миллионов через использование суда для неоплаты НДС.

Название конкретных компаний не называется, но в сообщении сказано, что особое внимание было обращено на реализацию национальных проектов «Демография», «Безопасные качественные автомобильные дороги», «Здравоохранение» и «Образование».

Надзорное ведомство также указало, что в ходе проверки были раскрыты нарушители, намеревавшиеся вывести и легализовать средства, в том числе за счет наращивания фиктивных обязательств и банкротства.

Например, одна из компаний заключила договор на строительство и капитальный ремонт зданий районной и детской областной больниц, общежития для студентов и других объектов, выполнять обязательства не собиралась. В отношении причастных к этому лиц ведется следствие.

Ранее Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) сообщила, что почти половина (47 процентов) системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. Главной причиной участники рынка называют резкий рост себестоимости работ и нежелание заказчиков, подавляющая часть которых связана с государством, учитывать этот фактор в контрактах.