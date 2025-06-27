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06:30, 27 июня 2025Наука и техника

Представлен более эффективный аналог «Оземпика»

NEJM: Новый препарат MariTide помогает снизить вес на 16,2 процента за год
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Johan Nilsson / Globallookpress.com

Ученые испытали препарат, способный существенно снижать вес при всего одной инъекции в месяц. Согласно данным, опубликованным в The New England Journal of Medicine (NEJM), новый препарат MariTide помог участникам сбросить до 16,2 процента массы тела за год — это сопоставимо с эффектом от еженедельных инъекций популярных средств, таких как Ozempic.

Фаза II клинических испытаний прошла на базе калифорнийской фармкомпании Amgen. В ней участвовали 592 человека с индексом массы тела выше 30, в том числе страдающие диабетом второго типа. Участники, получавшие ежемесячную инъекцию, в среднем теряли от 12,3 до 16,2 процента веса, в то время как в группе плацебо снижение составило лишь 2,5 процента.

В отличие от аналогичных препаратов, MariTide сочетает два механизма: он одновременно имитирует гормон насыщения (GLP-1), снижая аппетит, и блокирует рецептор GIP, связанный с метаболической регуляцией. Это усиливает эффект и позволяет препарату действовать дольше, благодаря чему достаточно одной дозы в месяц.

Побочные эффекты, в основном со стороны ЖКТ, были частыми, но снижались при медленном повышении дозировки. Сейчас препарат готовят к третьей фазе испытаний, которая будет длиться 72 недели. Исследователи также изучат его влияние на пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и апноэ сна.

Ранее ученые отметили пользу препаратов вроде «Оземпика» не только для контроля веса, но и для защиты мозга. Исследования показали: у людей с диабетом второго типа, принимавших сахароснижающие препараты класса GLP-1, риск развития деменции снижался почти на 45 процентов.

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