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18:27, 27 июня 2025Экономика

Путин оценил опасность санкций против российских энергоносителей

Путин: Санкции против российских энергоносителей не пойдут Европе на пользу
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Бобылев / POOL / ТАСС

Не стоит ждать, что западные санкции против российского энергетического сектора существенно отразятся на экономике РФ. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, эти ограничения не пойдут на пользу европейской экономике. Что касается того, будет ли нанесен вред России, то, как заметил глава государства, «мы посмотрим исходя из тех реалий, которые будут складываться».

Ранее стало известно, что на саммите в Брюсселе Европейский союз не смог утвердить 18-й пакет санкций против России. По словам главы Европейского совета Антониу Кошты, работа над этим комплексом ограничительных мер продолжится. Если верить председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, то работа над этими рестрикциями «идет полным ходом».

Вето на 18-й пакет санкций наложила Словакия. Это лично сделал ее премьер-министр Роберт Фицо.

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