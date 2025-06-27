Россиянка отправилась на экскурсию в Армении и оказалась в реанимации с онемевшей рукой

Shot: Россиянка оказалась в реанимации после укуса ядовитой змеи в Армении

Россиянка оказалась в реанимации после укуса ядовитой змеи в Армении. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Регина из Уфы отправилась в ущелье реки Азат на экскурсию «Симфония камней». После фотосессии на скалах женщина заметила кровь на пальце и сообщила о произошедшем гиду. Тот запаниковал и начал настаивать, чтобы Регина срочно обратилась к врачам из-за укуса ядовитой змеи — гюрзы.

Сначала туристку отвезли в травмпункт, а оттуда — в больницу. Женщина попала туда с уже онемевшей рукой, рвотой и жаром в груди. Медики отправили пациентку в реанимацию, где ей поставили капельницы, и состояние улучшилось.

Ранее российские туристы на Кубе пожаловались на удавов, которые заполонили местные отели. Сотрудникам отелей приходилось ловить опасных существ руками.

