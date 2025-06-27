В Раде высмеяли главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая высмеяла главнокомандующего ВСУ Сырского

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высмеяла главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что поездка Сырского по штабам в Сумской области обернулась скандалом. По данным военкоров, поводом стали фотографии генерала на фоне символических «фортификаций» — несколько метров проволоки, натянутой в лесополосе.

«Успешный успех — превратить Курскую операцию в Сумскую и пошариться по штабам для фоточек. Что следующее? Черниговщина? Неожиданно, не готовились, а как так получилось?» — заявила депутат.

Ранее Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». Он добавил, что теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов. Позже он заявил, что продвижение российских войск в Сумской области остановлено.