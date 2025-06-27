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07:01, 27 июня 2025Бывший СССР

В Раде высмеяли главкома ВСУ

Депутат Рады Безуглая высмеяла главнокомандующего ВСУ Сырского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая высмеяла главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Об этом сообщает в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что поездка Сырского по штабам в Сумской области обернулась скандалом. По данным военкоров, поводом стали фотографии генерала на фоне символических «фортификаций» — несколько метров проволоки, натянутой в лесополосе.

«Успешный успех — превратить Курскую операцию в Сумскую и пошариться по штабам для фоточек. Что следующее? Черниговщина? Неожиданно, не готовились, а как так получилось?» — заявила депутат.

Ранее Сырский рассказал, что украинские войска перешли от фортификаций к тактике «лисьих нор». Он добавил, что теперь ВСУ перешли к группам окопов максимум на отделение, чтобы защититься от российских дронов. Позже он заявил, что продвижение российских войск в Сумской области остановлено.

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