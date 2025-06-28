Легенда МЮ раскритиковал Fan ID

Бывший футболист сборной России Канчельскис раскритиковал Fan ID

Бывший полузащитник сборной России и английского «Манчестер Юнайтед» (МЮ) Андрей Канчельскис раскритиковал Fan ID. Его слова приводит Metaratings.ru.

«У нас все было нормально, никаких проблем не было — ввели Fan ID. Что ж вы там выдумываете всякое?» — заявил Канчельскис. Экс-футболист добавил, что нужно избавляться от этого.

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Аршавин объяснил вред Fan ID для клубов. По его мнению, Fan ID и запрет на продажу пива на стадионах мешает командам.

В декабре 2021 года Госдума приняла закон о Fan ID. Для прохода на трибуны на матчи РПЛ и финал Кубка России все болельщики, включая детей, обязаны иметь персонифицированные карты зрителя. В ответ на это решение многие активные фанаты клубов РПЛ объявили о бойкоте матчей лиги.