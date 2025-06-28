В Норильске на глубине 25 метров обрушился грунт вблизи рудника

Прокуратура Красноярского края: Грунт обрушился возле рудника «Маяк» в Норильске

В Норильске на глубине 25 метров обрушился грунт вблизи рудника «Маяк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры Красноярского края.

«Сегодня рано утром возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож», — говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, на месте происшествия работают сотрудники специальных служб и компании «Норильский никель». В настоящий момент пропавших разыскивают. Кроме того, специалисты принимают меры по предотвращению повторных обрушений.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, по итогам которой оценит действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.

Ранее на руднике в Якутии произошло обрушение горной породы, из-за чего под завалами оказались два человека. Впоследствии тело одного из них смогли обнаружить.