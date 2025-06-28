Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:48, 28 июня 2025Россия

В Норильске на глубине 25 метров обрушился грунт вблизи рудника

Прокуратура Красноярского края: Грунт обрушился возле рудника «Маяк» в Норильске
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Норильске на глубине 25 метров обрушился грунт вблизи рудника «Маяк». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные прокуратуры Красноярского края.

«Сегодня рано утром возле рудника "Маяк" в районе Талнах города Норильска обрушился грунт площадью 132 квадратных метра на глубине 25 метров. На территории обвала находился служебный вагончик, в котором, предположительно, находилась женщина-сторож», — говорится в сообщении.

Как отметили правоохранители, на месте происшествия работают сотрудники специальных служб и компании «Норильский никель». В настоящий момент пропавших разыскивают. Кроме того, специалисты принимают меры по предотвращению повторных обрушений.

Краевая прокуратура организовала проверку по факту произошедшего, по итогам которой оценит действия эксплуатирующей организации и администрации муниципалитета.

Ранее на руднике в Якутии произошло обрушение горной породы, из-за чего под завалами оказались два человека. Впоследствии тело одного из них смогли обнаружить.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очень приятные заявления». Трамп высоко оценил слова Путина. Что сказал президент России об отношениях с США?

    Футболист «Барселоны» заявил о нежелании играть на клубном чемпионате мира

    Семья из россиян с детьми попала в ДТП под Минском

    В Норильске на глубине 25 метров обрушился грунт вблизи рудника

    Fix Price в российском регионе закрыли из-за антисанитарии

    Стало известно о желании «Зенита» купить бывшего футболиста сборной Англии

    Боец в зоне СВО чудом выжил после попадания дрона в шею

    Татьяна Лазарева лизнула дом в Венеции

    Россиян предупредили о штрафах за перевозку одного вида груза на автомобилях

    Минобороны сообщило о сбитых за час беспилотниках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости