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18:34, 28 июня 2025Путешествия

Вертолет разбился в швейцарских Альпах и попал на видео

Blick: Вертолет разбился в районе ледника Оберлеч в Швейцарии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Вертолет разбился в районе ледника Оберлеч в швейцарских Альпах. Последствия крушения попали на видео, которое публикует портал Blick.

Очевидец произошедшего Ян Бадерчер рассказал изданию, что днем 28 июня он гулял вместе с женой на противоположной горе Спаррхорн. На их глазах вертолет упал на землю, перевернулся и задымился.

Уточняется, что место происшествия находится на высоте около 2,5 тысячи метров — между горой Гросс Фусхорн и ледником. Через 20 минут туда прибыл первый спасательный вертолет.

По неподтвержденным данным, на борту было три-четыре человека. Предварительно, один из них не выжил, а второй получил серьзные травмы. Тем не менее официальная информация об этом не поступала.

«Я надеюсь, что нет не выживших или серьезных травм. По крайней мере, казалось, что вертолет потерял управление всего лишь в двух метрах над землей», — рассказал Бардечер.

Ранее россиянин спас японскую туристку на Эвересте. Женщина упала в ледяную расщелину, и альпинист спустился за ней по веревке.

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