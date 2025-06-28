Вертолет разбился в швейцарских Альпах и попал на видео

Blick: Вертолет разбился в районе ледника Оберлеч в Швейцарии

Вертолет разбился в районе ледника Оберлеч в швейцарских Альпах. Последствия крушения попали на видео, которое публикует портал Blick.

Очевидец произошедшего Ян Бадерчер рассказал изданию, что днем 28 июня он гулял вместе с женой на противоположной горе Спаррхорн. На их глазах вертолет упал на землю, перевернулся и задымился.

Уточняется, что место происшествия находится на высоте около 2,5 тысячи метров — между горой Гросс Фусхорн и ледником. Через 20 минут туда прибыл первый спасательный вертолет.

По неподтвержденным данным, на борту было три-четыре человека. Предварительно, один из них не выжил, а второй получил серьзные травмы. Тем не менее официальная информация об этом не поступала.

«Я надеюсь, что нет не выживших или серьезных травм. По крайней мере, казалось, что вертолет потерял управление всего лишь в двух метрах над землей», — рассказал Бардечер.

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