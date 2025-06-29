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16:31, 29 июня 2025Экономика

Популярный мессенджер запустил функцию фактчекинга

«Подъем»: В Telegram появился официальный фактчекинг
Кирилл Луцюк

Фото: Moritz Wolf / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Популярный мессенджер Telegram запустил функцию официального фактчекинга. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

В настоящее время блок с фактчекингом, по словам пользователей, доступен только для россиян. Однако при включенном VPN он не отображается. Впрочем, в настоящее время опровергнута была только одна новость, которую распространило сатирическое издание «Панорама». В ней говорилось о том, что Telegram будто бы уходит из России из-за конкуренции с национальным мессенджером. При нажатии на этот пост появляется плашка с сообщением о том, что эта информация не соответствует действительности.

В начале июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что мессенджер Telegram в России не заблокируют, если он будет соблюдать российские законы.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает о планах по блокировке или замедлению Telegram в стране.

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