В Днепропетровске вновь раздались взрывы

ICTV: Жители Днепропетровска сообщили о взрывах

Взрывы второй раз за вечер раздались в городе Днепропетровск, расположенном в восточной части Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV в своем Telegram-канале.

В субботу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.01 мск, сигнал воздушной тревоги звучит также и в других областях страны. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее прилет первой российской авиабомбы в Днепропетровск попал на видео. Не так давно Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые ударили корректируемыми авиационными бомбами с ускорителями по объектам в Днепропетровске. Как отмечается, удар был нанесен на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Нововведением стало то, что использовалась новая модификация бомб с реактивным ускорением.