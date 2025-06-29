Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:59, 28 июня 2025Бывший СССР

В Днепропетровске вновь раздались взрывы

ICTV: Жители Днепропетровска сообщили о взрывах
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Leo Correa / AP

Взрывы второй раз за вечер раздались в городе Днепропетровск, расположенном в восточной части Украины. Об этом сообщает украинский телеканал ICTV в своем Telegram-канале.

В субботу вечером украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Днепропетровске на фоне объявленной воздушной тревоги. Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 22.01 мск, сигнал воздушной тревоги звучит также и в других областях страны. Речь идет о Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях.

Ранее прилет первой российской авиабомбы в Днепропетровск попал на видео. Не так давно Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые ударили корректируемыми авиационными бомбами с ускорителями по объектам в Днепропетровске. Как отмечается, удар был нанесен на расстоянии более 100 километров от линии фронта. Нововведением стало то, что использовалась новая модификация бомб с реактивным ускорением.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кадыров рассказал о просьбе Путина не обижать сына и его жену

    Стало известно о бойфренде Арины Авериной

    Во Франции появился сервис заказных убийств

    В центре Белграда начались стычки протестующих с полицией

    Попавшийся в ловушку дрон ВСУ рассмешил российских военных

    На Украине начали готовиться к выборам

    В Турции призвали обратить внимание на прогноз Путина об Иране и Израиле

    В Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса»

    В Днепропетровске вновь раздались взрывы

    Названы лучшие жиросжигающие упражнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости