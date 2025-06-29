В Ирландии рассказали о позоре посла Германии в России

Боуз: Посол Германии Ламбсдорф опозорился из-за незнания русского языка

Назначение Александра Ламбсдорфа послом Германии в России обернется позором из-за того, что чиновник не знает русский язык. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.

«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьезно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал Боуз.

27 июня посол Германии Александр Ламбсдорфф был вызван в здание Министерства иностранных дел России. Встреча длилась более двух часов.

Дипломату был заявлен решительный протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии.