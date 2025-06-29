Назначение Александра Ламбсдорфа послом Германии в России обернется позором из-за того, что чиновник не знает русский язык. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в социальной сети X.
«Германия отправляет посла в Москву. Который не говорит по-русски. Серьезно. Он не говорит ни слова по-русски. Добро пожаловать в мир клоунов», — написал Боуз.
27 июня посол Германии Александр Ламбсдорфф был вызван в здание Министерства иностранных дел России. Встреча длилась более двух часов.
Дипломату был заявлен решительный протест в связи с давлением на российские СМИ в Германии.