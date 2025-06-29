В Кремле высказались о продолжении поставок оружия США Украине

Ушаков: США частично продолжают поставлять оружие Украине

США частично продолжают поставлять оружие Украине. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков журналисту «России 1» Павлу Зарубину, видео беседы опубликовано в его Telegram-канале.

«Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Зарубин в ходе разговора отметил, что во время работы предыдущей администрации американского президента Джо Байдена главным раздражителем для России были поставки оружия на Украину. По словам Ушакова, тогда тональность диалога была другой. С нынешней администрацией президента США Дональда Трампа диалог Москвы похож на дружеское общение, подчеркнул он.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты не прекращали поставок оружия Киеву, одобренные предыдущей администрацией, однако решения о возможности формирования новых пакетов помощи сейчас нет.