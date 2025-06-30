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20:50, 30 июня 2025Моя страна

Басте подарили бюст из чак-чака в российском городе

Рэперу Басте подарили бюст из чак-чака в Казани
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Ipteshler

Рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, подарили бюст из чак-чака в российском городе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, необычный сладкий подарок смастерили фанаты из Казани. На размещенных снимках запечатлено внушительного размера лакомство в виде бюста исполнителя. Пиар-менеджер Басты сообщил, что до рэпера подарок не дошел, однако его намерены отправить в Москву.

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