Басте подарили бюст из чак-чака в российском городе

Рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, подарили бюст из чак-чака в российском городе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.
По данным издания, необычный сладкий подарок смастерили фанаты из Казани. На размещенных снимках запечатлено внушительного размера лакомство в виде бюста исполнителя. Пиар-менеджер Басты сообщил, что до рэпера подарок не дошел, однако его намерены отправить в Москву.
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