Басте подарили бюст из чак-чака в российском городе

Рэперу Басте подарили бюст из чак-чака в Казани

Рэперу Василию Вакуленко, известному как Баста, подарили бюст из чак-чака в российском городе. Об этом пишет Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, необычный сладкий подарок смастерили фанаты из Казани. На размещенных снимках запечатлено внушительного размера лакомство в виде бюста исполнителя. Пиар-менеджер Басты сообщил, что до рэпера подарок не дошел, однако его намерены отправить в Москву.

Ранее концерт живой музыки под пение птиц на закате в российских горах попал на видео. Очевидцам удалось запечатлеть артиста Максима Петрова, который сыграл для собравшихся на трубе и клавишах, стоя прямо в горах на фоне заката.