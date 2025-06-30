Центробанк повысил официальный курс доллара на шесть копеек

Центробанк (ЦБ) изменил официальные курсы валют на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Доллар незначительно вырос в цене — его курс повысился на шесть копеек, до 78,53 рубля. Стоимость евро, напротив, снизилась на копейку, до отметки в 92,27 рубля. Китайский юань подешевел до 10,93 рубля.

В последний раз ЦБ повышал курс доллара 27 июня. Тогда стоимость американской валюты увеличилась до 78,47 рубля (он прибавил 26 копеек).

Как пишет Financial Times, за последние полвека доллар показал худшую динамику, подешевев в 2025 году сильнее всего с 1973-го. На фоне политики президента США Дональда Трампа и начатых им торговых войн американская валюта упала в цене в сравнении с корзиной из шести ведущих мировых валют на 10 процентов.

Аналитики предполагают, что если Центробанк на июльском заседании примет решение о еще одном снижении ключевой ставки, курс доллара может значительно укрепиться, достигнув как минимум 85 рублей. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, рубль «в целом выглядит перекупленным», а также звучащие со стороны властей и представителей крупного бизнеса заявления о том, что ставка и курс рубля должны быть ниже, «наводит на мысль, что для поддержания экономического роста национальная валюта будет "управляемо" падать во втором полугодии».