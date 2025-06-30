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11:57, 30 июня 2025Экономика

Назван срок восстановления пострадавших из-за СВО лесов

Рослесхоз: Пострадавшие из-за СВО леса восстановят за два года
Виктория Клабукова
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские леса, пострадавшие в ходе специальной военной операции (СВО), будут восстановлены за два года. Сколько продлятся работы по рекультивации, агентству ТАСС предварительно назвал глава Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Иван Советников.

Более точный срок будет ясен после оценки масштабов разминирования — этот фактор руководитель ведомства считает ключевым. Следом на территориях боевых действий будут разобраны блиндажи, оборудование и прочие сооружения. Работы по лесовосстановлению предполагают вырубку погибших растений, посадки и рекультивацию, рассказал Советников. «Мы по России восстанавливаем 1,2 миллиона гектаров в год — это больше, чем все леса Курской, Белгородской и Брянской областей вместе взятые. Поэтому мощности и объемы у нас есть, но остаются вопросы разминирования, разборки», — отметил чиновник.

В 2023 году фонд лесовосстановления в России достиг рекордного значения. По итогам года он составил 35,2 миллиона гектаров — такой результат не фиксировал ни разу за последние 27 лет.

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