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10:46, 30 июня 2025Путешествия

Россиянка описала пожар на катамаране во Владивостоке словами «капитан спрыгнул первый»

Капитан покинул загоревшийся катамаран с туристами во Владивостоке первым
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Кадр: Telegram-канал «NewsVLru | Новости Владивостока»

Россиянка оказалась на катамаране с туристами, который загорелся во Владивостоке, и раскрыла подробности произошедшего в своих соцсетях. Ее слова приводит портал vladivostok1.ru.

Судно «Мерлион» туристической фирмы «Корсар» загорелось 29 июня во время морской прогулки у берегов Владивостока. По словам пассажирки, сначала ее муж почувствовал запах бензина, а чуть позже они увидели дым. Экипаж пытался потушить пожар, выкидывать горящие вещи, а пассажиры махали другим катерам с просьбой о помощи.

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«Капитан повел себя не очень красиво: он спрыгнул в воду самый первый. Он не сказал людям, что делать», — такими словами описала россиянка произошедшее.

Она добавила, что большинство пассажиров на катамаране были туристами, многие не умели плавать. В итоге из-за дыма и жара женщине стало некомфортно стоять на палубе, и она спрыгнула в воду, ее подобрал подошедший катер. «Я поплакала от стресса. Конечно, эмоции вышли. Но в моменте я уже мысленно прощалась со всеми», — заключила россиянка.

Ранее катамаран с десятками туристов затонул у берегов Пхукета, Таиланд. Судно перевернулось и всего за 20 минут полностью ушло под воду.

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