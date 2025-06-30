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15:47, 30 июня 2025Россия

В Госдуме оценили отношения России и Азербайджана на фоне последних событий

Депутат Госдумы Чепа: Отношения России и Азербайджана волнообразны
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Отношения России и Азербайджана на фоне последних событий можно описать как волнообразные. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Идет такое волнообразное — то хуже, то лучше. Есть стороны, которые пытаются все время нагнетать ситуацию, и у них это получается. Причем есть лоббирование внутри Азербайджана. Поэтому проблема есть, она решаема, ее нужно решать», — обозначил Чепа.

По мнению парламентария, найти решение возникшей ситуации сложно, но возможно.

Ранее сообщалось, что Баку отменил все культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки. Поводом стали задержания членов диаспоры в Екатеринбурге.

В МИД страны заявили, что в ходе мероприятий не стало двоих граждан республики, а несколько получили ранения. Ситуацию также прокомментировали в Кремле.

Вот это да!
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