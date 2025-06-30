В Госдуме оценили отношения России и Азербайджана на фоне последних событий

Депутат Госдумы Чепа: Отношения России и Азербайджана волнообразны

Отношения России и Азербайджана на фоне последних событий можно описать как волнообразные. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Идет такое волнообразное — то хуже, то лучше. Есть стороны, которые пытаются все время нагнетать ситуацию, и у них это получается. Причем есть лоббирование внутри Азербайджана. Поэтому проблема есть, она решаема, ее нужно решать», — обозначил Чепа.

По мнению парламентария, найти решение возникшей ситуации сложно, но возможно.

Ранее сообщалось, что Баку отменил все культурные мероприятия, запланированные к проведению в Азербайджане российскими предприятиями, в том числе концерты, фестивали, спектакли, выставки. Поводом стали задержания членов диаспоры в Екатеринбурге.

В МИД страны заявили, что в ходе мероприятий не стало двоих граждан республики, а несколько получили ранения. Ситуацию также прокомментировали в Кремле.