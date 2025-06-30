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11:09, 30 июня 2025Экономика

В постсоветской стране решили создать государственный крипторезерв

Нацбанк Казахстана поддержал предложение о создании госрезерва криптоактивов
Дмитрий Воронин

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Национальный банк Казахстана поддержал предложение депутатов о создании государственного резерва криптоактивов. Об этом со ссылкой на ответ председателя Нацбанка страны Тимура Сулейменова парламентариям пишет Frank Media.

Как следует из публикации, источниками резерва могут стать конфискованные активы и криптовалюта, добытая с помощью майнинга. Сейчас готовится концепция формирования и управления госрезервом, в том числе возможность его создания в этой постсоветской республике на базе дочерней организации регулятора, специализирующейся на управлении альтернативными инвестициями.

Конкретные механизмы формирования резерва будут дополнительно проработаны с правоохранителями и заинтересованными госорганами, указано в письме, подписанном Сулеймановым.

В мае стало известно, что в Казахстане появятся официальные криптообменники. По словам директора департамента платежных систем Нацбанка Ерлана Ашыкбекова, лицензированием соответствующей деятельности займется регулятор, а менять на фиатные (то есть обычные) деньги будут криптовалюты из установленного перечня.

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