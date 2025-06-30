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17:47, 30 июня 2025Наука и техника

ВСУ вооружили «Бабу-Ягу» артиллерийскими снарядами

ВСУ начали вооружать мультикоптеры «Баба-Яга» артиллерийскими снарядами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: АрміяІнформ / Wikimedia

Мультикоптеры типа «Баба-Яга», которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ), начали вооружать артиллерийскими снарядами. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

В сообщении обратили внимание на кадры, демонстрирующие использование гаубичных боеприпасов калибров 122 и 155 миллиметров с дронов. Снаряд с простыми стабилизаторами сбрасывают непосредственно над целью, что делает аппарат уязвимым перед сбросом.

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Ранее в июне российские бойцы в зоне специальной военной операции рассказали, что для уничтожения тяжелых дронов-бомбардировщиков следует поражать их аккумуляторы, двигатели, платы управления и винты. Также можно использовать трассирующие боеприпасы, которые при удачном попадании могут поджечь цель.

В марте стало известно, что российский детектор «Булат» стал определять передатчики Herelink, которые используются в аппаратах типа «Баба-Яга» и беспилотниках самолетного типа.

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