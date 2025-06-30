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12:53, 30 июня 2025Наука и техника

Выявлена неожиданная опасность потребления растворимого кофе

Food sci nutr: Растворимый кофе повышает риск возрастной макулярной дегенерации
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Растворимый кофе может значительно повысить риск возрастной макулярной дегенерации (ВМД) — одной из главных причин слепоты у пожилых. К такому выводу пришли ученые, проведя масштабный генетический анализ на базе данных почти 200 тысяч человек. Исследование опубликовано в Food Science & Nutrition.

Используя методы менделевской рандомизации и анализ генетической корреляции, исследователи выяснили: люди с повышенной генетической чувствительностью к растворимому кофе — то есть те, кто, скорее всего, пьет его больше остальных — имеют почти в 7 раз выше риск развития ВМД, заболевания, угрожающего зрению. При этом ни молотый, ни кофе без кофеина таких эффектов не показали.

Авторы подчеркивают: речь не идет об обычном кофе, а именно о растворимом — его производство связано с образованием веществ, способных вызывать воспаление и окислительный стресс в сетчатке глаза. Также обсуждается роль так называемых конечных продуктов гликирования (AGEs), образующихся в процессе сушки экстракта при высоких температурах.

Хотя причинно-следственная связь пока окончательно не доказана, исследование предлагает врачам учитывать генетический риск при составлении диетических рекомендаций и особенно ограничить растворимый кофе у людей с предрасположенностью к ВМД.

Ранее ученые рассказали о пользе черного кофе. Оказалось, что 1–2 чашки в день могут снизить риск преждевременной смерти на 14 процентов — особенно если пить кофе без сахара и жирных добавок.

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