Быковский: В результате обстрела ВСУ Донецка пострадали жилые дома и машины

Минимум шесть торговых павильонов полностью сгорели после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Донецка. Об этом рассказал военный корреспондент «Известий» Евгений Быковский, цитирует РЕН ТВ.

По его словам, в остальных помещениях выбиты стекла, оплавилась пластиковая обшивка. Журналист со ссылкой на следователя СК России сообщил, что украинские войска вели огонь по мирному кварталу, где нет вооружения и военной техники. На месте происшествия обнаружены осколки ракеты, ее отправят на экспертизу.

Также повреждения получили жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и машины, назвал ущерб военкор. Кроме того, в ходе обстрела были повреждены медицинские учреждения.

ВСУ атаковали Донецк вечером 30 июня — они выпустили по центру города крылатые ракеты Storm Shadow, запустили дроны-камикадзе. Один человек не спасся, еще двое, в том числе подросток, пострадали.