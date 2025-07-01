Еврокомиссия ответила на вопрос о вступлении Украины в ЕС

ЕК заявила, что мнение граждан Венгрии по членству Украины в ЕС не учитывается

Мнение граждан Венгрии по вопросу потенциального членства Украины в Европейском союзе (ЕС) можно не учитывать. Об этом заявил представитель Европейской комиссии (ЕК) Гийом Мерсье в ходе брифинга, запись которого опубликована на официальном сайте ЕК.

«ЕК приняла к сведению результаты референдума в Венгрии, но они необязательны к исполнению. Проведение подобных всенародных консультаций — это национальное право любой страны, и теперь Будапешт должен решить, как он будет действовать дальше», — указал представитель.

Мерсье отметил, что решение по итогам венгерского референдума «никак не повлияло» на позицию ЕК. По его словам, Брюссель считает, что Украина якобы выполнила «все необходимые для вступления в сообщество требования по демократическим реформам».

Кроме того, европейский представитель подчеркнул, что украинская сторона якобы выполнила «план по языковым меньшинствам», гарантирующий меньшинствам в республике «все базовые права, а также снимает все озабоченности соседних с ней стран».

26 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подавляющее большинство граждан страны высказались на общенациональном референдуме против поспешного приема Украины в Евросоюз. 95 процентов участников выступили против приема республики в блок. Всего в голосовании приняли участие 2 168 431 гражданин Венгрии.