На Западе рассказали о состоянии украинцев после ракетных атак

FT: Ракетные атаки подрывают моральный дух граждан Украины

Ракетные атаки на украинские города подрывают моральный дух граждан страны и сеют ощущение безнадежности. Об этом пишет западное издание Financial Times.

В статье подчеркивается, что западным союзникам не удастся восполнить пробелы в обороне Украины по численности войск, а без четких контуров победы страну может охватить безысходность.

Как отмечает автор материала, встреча украинского президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом возродила надежду на поставки Вашингтоном необходимых Киеву зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Однако, по его словам, Трамп может передумать или забыть о поддержке.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что с начала этого года по территории страны лишь два дня не наносили воздушные удары.

Перед этим стало известно о массированной атаке российских сил на Украину с применением ракет и беспилотников.