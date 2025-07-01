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18:40, 1 июля 2025Наука и техника

Названы особенности сопоставимой с ракетой «Герани»

Полковник Баранец: Дрон «Герань-3» сопоставим с крылатой ракетой по мощности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Российский дрон-камикадзе «Герань-3», который получил турбореактивный двигатель, сопоставим по мощности с крылатыми ракетами. Особенности конструкции аппарата назвал полковник Виктор Баранец в материале для KP.RU.

«Новый беспилотник быстрее и мощнее. Его крейсерская скорость достигает 550-600 километров в час, а на финальном участке полета, при пикировании на цель, аппарат разгоняется до 700 километров в час. Это в три раза превышает скорость "Герани-2", что значительно затрудняет его перехват зенитной артиллерией», — пишет эксперт.

Беспилотник с размахом крыла 3 метра весит 380 килограммов. «Герань-3» несет боевую часть весом около 300 килограммов. По словам автора, такая мощность позволяет использовать беспилотник для поражения укрепленных объектов — бункеров и командных пунктов.

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