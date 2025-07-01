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20:35, 1 июля 2025Путешествия

Семья россиян была выдворена из Турции по прилете из-за украденных в самолете документов

У семьи россиян украли документы, деньги и ключи в самолете в Турцию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Freepik

Семья российских туристов была выдворена из Турции сразу по прилете из-за украденных во время полета документов, денег и ключей. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Уточняется, что отдыхающие из Уфы прибыли в Анталью ради отпуска, однако так и не покинули аэропорт турецкого курорта. В самолете они положили сумку с личными вещами на багажную полку, но после приземления не смогли ее найти. Поиски на борту не дали результатов, а авиакомпания Southwind и аэропорт отказались помогать.

Не приняли заявление пострадавших и в местной полиции: сказали, что без штампа в паспорте о пересечении границы не могут расследовать их дело. В результате россиян депортировали на родину, где им предстоит столкнуться с аналогичными проблемами из-за отсутствия документов.

Ранее австралийская туристка потеряла паспорт в летевшем в Китай самолете и была сразу же депортирована на родину. Она была уверена, что положила документ в сумку сразу после того, как села в самолет.

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