Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:21, 1 июля 2025Россия

Стало известно о пособниках ВСУ на территории России при запуске ударных дронов по Ижевску

Генерал-майор Попов: БПЛА по Ижевску могли наводить пособники на территории РФ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал ASTRA

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли наводить по предприятию в Ижевске пособники Украины на территории России. Об этом стало известно из заявления военного эксперта, генерал-майора Владимира Попова, его слова приводит MK.RU.

По словам Попова, на территории страны мог действовать специалист или целая группа, которые подсвечивали цель для ВСУ с помощью лазера. Кроме того, из заявления эксперта следует, что запуск ударных дронов производился не с территории Украины, а с небольшого расстояния от Ижевска.

«Конечно, они (БПЛА) прилетели не с территории Украины, а запускались за 100-150 километров, максимум — 300. Беспилотники заблаговременно собрали, доставили и запустили с установки», — заявил Попов.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. Целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При атаке пострадали 45 человек. Еще троих спасти не удалось.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан лидер азербайджанской диаспоры Урала. Спецназ остановил его «гелик» посреди дороги и уложил бизнесмена на асфальт

    Стало известно о самочувствии директора сафари-парка «Тайган» после нападения львов

    Маленькая россиянка оседлала козла ради одной цели

    В Азербайджане арестовали задержанных по подозрению в наркоторговле россиян

    Стало известно о разговоре Макрона с Зеленским после звонка Путину

    Один тип жилья подорожал в российских мегаполисах

    Microsoft призвали продлить поддержку Windows 10

    Российская нефть резко подешевела

    Рудова сравнила Колокольникова и Борисова

    Ведущая «Дома-2» пришла без трусов на свадьбу Бородиной и ее нового мужа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости