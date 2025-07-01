Стало известно о пособниках ВСУ на территории России при запуске ударных дронов по Ижевску

Генерал-майор Попов: БПЛА по Ижевску могли наводить пособники на территории РФ

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) могли наводить по предприятию в Ижевске пособники Украины на территории России. Об этом стало известно из заявления военного эксперта, генерал-майора Владимира Попова, его слова приводит MK.RU.

По словам Попова, на территории страны мог действовать специалист или целая группа, которые подсвечивали цель для ВСУ с помощью лазера. Кроме того, из заявления эксперта следует, что запуск ударных дронов производился не с территории Украины, а с небольшого расстояния от Ижевска.

«Конечно, они (БПЛА) прилетели не с территории Украины, а запускались за 100-150 километров, максимум — 300. Беспилотники заблаговременно собрали, доставили и запустили с установки», — заявил Попов.

Тяжелые беспилотники ВСУ атаковали Удмуртию утром 1 июля. Целью ВСУ стало одно из предприятий Ижевска. При атаке пострадали 45 человек. Еще троих спасти не удалось.