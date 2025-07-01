США пристально следят за ситуацией в Сумской области. Таким образом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал продвижение российских войск в регионе, передает Reuters.
«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу», — отметил глава Белого дома.
25 июня Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты.
Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине.