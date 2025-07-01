Трамп ответил на вопрос о продвижении России в Сумской области

Трамп заявил, что США пристально следят за ситуацией в Сумской области

США пристально следят за ситуацией в Сумской области. Таким образом американский лидер Дональд Трамп прокомментировал продвижение российских войск в регионе, передает Reuters.

«Посмотрим, что произойдет дальше, я пристально за этим слежу», — отметил глава Белого дома.

25 июня Трамп выразил уверенность в том, что президент России Владимир Путин стремится урегулировать конфликт на Украине. Также он добавил, что Европа должна взять на себя большую ответственность, чтобы предотвратить будущие военные конфликты.

Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что Москва признательна американской администрации и лично президенту США за усилия по урегулированию конфликта на Украине.