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12:34, 1 июля 2025Экономика

Деловая активность в обрабатывающих отраслях России упала до минимума

Индекс PMI обрабатывающих отраслей России в июне упал до минимума с 2022 года
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В июне значение индекса деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в России упало до 47,5 пункта (значение выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже — на замедление), что стало минимумом с лета 2022 года. Об этом со ссылкой на исследование S&P Global сообщает ТАСС.

К такому результату привели новое сокращение объема заказов, а также снижение продаж, которое шло самыми быстрыми темпами с марта этого года. Оно обусловлено снижением покупательной способности потребителей и слабым клиентским спросом.

Также во втором квартале снизились экспортные заказы, причем темпы ухудшения ситуации стали наиболее ощутимыми с ноября 2022 года. Аналитики полагают, что на ситуацию в первую очередь повлиял крепкий рубль, влияющий на конкурентоспособность на мировых рынках.

В марте и апреле индекс PMI обрабатывающих отраслей уже опускался ниже 50 пунктов, но в мае было зафиксировано значение выше. Но июньские цифры говорят, что майский результат не стал переломом тенденции, а снижение ключевой ставки Центробанка не изменило настроения бизнеса.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов отказался признать, что ситуация в экономике движется к рецессии, как предупреждает глава Минэкономразвития. По его мнению, речь идет только о плановом и контролируемом охлаждении национальной экономики.

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