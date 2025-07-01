В Приморье провели учения с противодиверсионными «Грачатами»

Экипажи катеров «Грачонок» провели противодиверсионные учения в Приморье

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с экипажами противодиверсионных катеров «Грачонок» в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

Учения прошли вблизи пунктов базирования кораблей и судов ТОФ. Личный состав отработал патрулирование и организацию охраны кораблей на местах базирования и на незащищенном рейде. «В одном из полигонов боевой подготовки экипажи выполнили стрельбы по надводным целям из крупнокалиберного пулемета и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции "Анапа"», — говорится в сообщении.

Также пулеметные расчеты отразили нападение безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников условного противника. Совместно с боевыми пловцами экипажи катеров предотвратили проникновение подводных «диверсантов» к кораблям в пункте базирования.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского БЭК в Черном море. Аппарат получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения.