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15:38, 1 июля 2025Наука и техника

В Приморье провели учения с противодиверсионными «Грачатами»

Экипажи катеров «Грачонок» провели противодиверсионные учения в Приморье
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Военнослужащие подразделения противодиверсионных сил и средств Тихоокеанского флота (ТОФ) провели учения с экипажами противодиверсионных катеров «Грачонок» в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ, передает РИА Новости.

Учения прошли вблизи пунктов базирования кораблей и судов ТОФ. Личный состав отработал патрулирование и организацию охраны кораблей на местах базирования и на незащищенном рейде. «В одном из полигонов боевой подготовки экипажи выполнили стрельбы по надводным целям из крупнокалиберного пулемета и по подводным целям из противодиверсионных гранатометов ДП-65 и ДП-64 по целеуказаниям гидроакустической станции "Анапа"», — говорится в сообщении.

Также пулеметные расчеты отразили нападение безэкипажных катеров (БЭК) и беспилотников условного противника. Совместно с боевыми пловцами экипажи катеров предотвратили проникновение подводных «диверсантов» к кораблям в пункте базирования.

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