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13:45, 1 июля 2025Наука и техника

В России указали на грамотную модернизацию украинского ударного «Лютого»

«Воевода Вещает»: Украина модернизировала ударный беспилотник «Лютый»
Иван Потапов
Иван Потапов
СюжетРакетные удары по Украине:

Кадр: Telegram-канал SHOT

Украина провела модернизацию дальнобойного беспилотника «Лютый», неоднократно замеченного в попытках нанесения ударов по объектам в России. На это указал Telegram-канал «Воевода Вещает».

Отмечается, что вместо шасси модернизированный дрон запускается с платформы. Кроме того, у беспилотника уменьшили эффективную площадь рассеяния и улучшили аэродинамику. «Грамотно», — заключается в публикации.

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В марте Telegram-канал «Военный Осведомитель» заметил, что одно из российских опытно-конструкторских бюро предложило сбивать украинские беспилотники типа «Лютый» истребителями дронов Як-52Б2.

В марте военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сообщил, что дальность полета украинских дронов «Лютый», PD-2 и «Рубака» составляет около 800 километров.

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