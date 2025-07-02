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17:04, 2 июля 2025Экономика

Доходы стран ОПЕК от продажи нефти сократились

Доходы стран ОПЕК от продажи нефти упали на 3,86 процента в 2024 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

По итогам 2024 года суммарные доходы государств-участников Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) от продажи сырья сократились на 3,86 процента в сравнении с показателем за 2023-й и опустились до отметки в 651,99 миллиарда долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ОПЕК.

В состав организации входят в общей сложности 12 стран. Членами ОПЕК являются Алжир, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Нигерия, Экваториальная Гвинея и Саудовская Аравия. Доходы последней от реализации нефти иностранным покупателям в прошлом году просели сильнее всего — на 9,71 процента, до 223,372 миллиарда долларов.

В то же время выручка Венесуэлы и Ирана от сырьевого экспорта, напротив, резко выросла. Доходы первой страны от продажи нефти за отчетный период увеличились на 40,37 процента, до 18,372 миллиарда долларов, а второй — на 13,73 процента, до 46,776 миллиарда. Заметно нарастить выручку этим государствам не помешали санкции США.

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В целом среднесуточный экспорт ОПЕК за прошлый год сократился на 3,55 процента в физическом выражении и составил 19,01 миллиона баррелей. На этом фоне доля организации в структуре мировых поставок сырья снизилась до 43,96 процента, хотя в 2023-м составляла 44,81 процента. Снижение экспорта было во многом обусловлено действием добровольных ограничений по добыче и экспорту нефти в рамках сделки ОПЕК+.

Главной целью добровольных ограничений, которых придерживаются участники ОПЕК+, включая Россию, является стабилизация мировых цен на сырье. В 2025 году нефтяные котировки несколько раз переходили к заметному росту на фоне торгово-экономических и геополитических обострений. Сначала таможенная война, объявленная президентом США Дональдом Трампом, привела к краткосрочному скачку стоимости нефти, а в июне поводом для ценового ралли послужил конфликт между Израилем и Ираном на Ближнем Востоке. Однако в обоих случаях за взлетом котировок неизменно следовала их стабилизация и откат к прежним уровням. В настоящее время баррель эталонной североморской марки Brent на лондонской бирже ICE торгуется в районе 67-68 долларов, хотя еще во второй половине июня котировки доходили до 81,4 доллара после ракетной атаки США по Ирану.

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