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17:58, 2 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России высказались о последствиях заморозки Азербайджаном экономического диалога

Арефьев: Последствий для РФ от заморозки Баку экономического диалога не будет
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Zulfugar Graphics / Shutterstock / Fotodom

Особых последствий для России от заморозки Азербайджаном экономического диалога не будет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Никакой трагедии не произойдет. Дело в том, что у нас с Азербайджаном не такие уж большие экономические связи, и никаких грандиозных проектов тоже нет. В связи с тем, что они завели дружбу с США в свое время, многие проекты прекратили свое существование. На сегодняшний день наши торговые отношения не столь значительные, чтобы иметь какие-то последствия», — рассказал Арефьев.

При этом депутат отметил, что заморозка диалога может иметь последствия для самого Азербайджана.

«Эта страна маленькая. Экономика у нее небольшая. А для России, скорее всего, никаких особых последствий не будет. Тем более, что те поставки, которые осуществляет Азербайджан на нашу территорию, мы можем заменить», — заключил он.

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Ранее власти Азербайджана приняли решение приостановить экономическое сотрудничество с Россией и отказаться от переговоров по некоторым крупным бизнес-соглашениям с Москвой. Об этом заявил депутат парламента республики (Милли Меджлис) Расим Мусабеков. Кроме того, отметил парламентарий, руководство страны решило заморозить ряд совместных с РФ культурных программ и инициатив.

Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня из-за задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по причине возможной причастности к серии преступлений в начале 2000-х.

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