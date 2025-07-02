В России высказались о последствиях заморозки Азербайджаном экономического диалога

Особых последствий для России от заморозки Азербайджаном экономического диалога не будет, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. Об этом депутат сообщил в беседе с «Лентой.ру».
«Никакой трагедии не произойдет. Дело в том, что у нас с Азербайджаном не такие уж большие экономические связи, и никаких грандиозных проектов тоже нет. В связи с тем, что они завели дружбу с США в свое время, многие проекты прекратили свое существование. На сегодняшний день наши торговые отношения не столь значительные, чтобы иметь какие-то последствия», — рассказал Арефьев.
При этом депутат отметил, что заморозка диалога может иметь последствия для самого Азербайджана.
«Эта страна маленькая. Экономика у нее небольшая. А для России, скорее всего, никаких особых последствий не будет. Тем более, что те поставки, которые осуществляет Азербайджан на нашу территорию, мы можем заменить», — заключил он.
Ранее власти Азербайджана приняли решение приостановить экономическое сотрудничество с Россией и отказаться от переговоров по некоторым крупным бизнес-соглашениям с Москвой. Об этом заявил депутат парламента республики (Милли Меджлис) Расим Мусабеков. Кроме того, отметил парламентарий, руководство страны решило заморозить ряд совместных с РФ культурных программ и инициатив.
Дипломатический скандал между Москвой и Баку начался 29 июня из-за задержания в Екатеринбурге представителей азербайджанской диаспоры по причине возможной причастности к серии преступлений в начале 2000-х.