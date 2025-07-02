Сообщения о продвижении ВСУ в Сумской области не подтвердились

В Сети распространился фейк о продвижении ВСУ в Сумской области

Украинские медиа и Telegram-каналы со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что ВСУ якобы начали вытеснять российских военных из населенных пунктов Сумской области. Однако эта информация не нашла подтверждения.

В действительности положение Украины в Сумской области не изменилось. Об этом сообщают российские военкоры, западные издания и даже представители ВСУ. Так, Военкор Александр Коц для KP.RU рассказал о бедственном положении украинской армии в Сумской области.

В свою очередь, издание Military watch magazine сообщило, что российские войска приближаются к столице Сумской области. Кроме того, авторы статьи отмечают, что подразделения российской армии продолжают добиваться значительных успехов с конца апреля на этом направлении.

1 июля Генштаб ВСУ впервые признал потерю части территорий в Сумской области. Об этом свидетельствуют карты боевых действий, опубликованные командованием украинских войск. Как видно на схемах, Генштаб ВСУ признал потерю районов населенных пунктов Водолаги, Басовка, Локня, Новенькое, Беловоды на севере региона. На публиковавшихся ранее сводках эти территории были указаны как подконтрольные Киеву.

Также известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в разных районах Сумской области. Так, в районе населенного пункта Конотоп в Сумской области беспилотными летательными аппаратами «Герань-2» уничтожены пункт временной дислокации 58 омпбр ВСУ и места для хранения БПЛА противника.

Кроме того, минометчики группировки войск «Север» обеспечивают продвижение штурмовиков в Сумской области.

Обстановка сейчас складывается в нашу пользу. Противник отступает. Минометы работает и днем, и ночью. Все зависит от действий противника. Противник активно обороняется, отступает начальник штаба батальона с позывным «Факел»

Информация о том, что ВСУ якобы начали вытеснять российских военных из населенных пунктов Сумской области, не получила распространение в СМИ.

Данные о продвижении ВСУ в населенных пунктах Сумской области не получили подтверждения. Наоборот, ВСУ признали потерю части территорий.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».