МИД России предупредил ЕС о последствиях милитаризации

Замглавы МИД Грушко: Милитаризация ЕС качественно меняет отношение России

Милитаризация Европейского союза (ЕС) качественно меняет отношение России к обединению. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

Дипломат предупредил, что Москва учитывает решения ЕС в военном строительстве. «Мы видим, что происходит милитаризация Евросоюза», — отметил он.

Ранее послы Евросоюза согласовали план милитаризации Европы (SAFE), предложенный главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен, объемом 150 миллиардов евро. По данным представительства, это первая масштабная программа ЕС, направленная на увеличение инвестиций в оборонную сферу, которая начнет реализовываться на практике.

4 марта фон дер Ляйен заявила о планах привлечь 150 миллиардов евро в виде кредитов для стран Евросоюза для инвестиций в оборону, которые в том числе будут направлены на усиление поддержки Украины. Также она предложила план по перевооружению Евросоюза на сумму 800 миллиардов евро.