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16:44, 2 июля 2025Ценности

Пластический хирург оценила внешность 50-летней Яны Рудковской

Хирург Балакеримова: Продюсеру Рудковской можно поработать с качеством кожи
Екатерина Ештокина

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова оценила внешность продюсера Яны Рудковской. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

По словам специалистки, внешность 50-летней знаменитости не нуждается в хирургической подтяжке лица. Однако Балакеримова подчеркнула, что звезде можно поработать с качеством кожи. «Пока ей вполне в состоянии помочь хорошие топовые косметологические процедуры», — пояснила доктор.

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В то же время собеседница издания отметила результативность таких процедур, как игольчатый лифтинг Morpheus 8 (безоперационная подтяжка лица и тела посредством подачи высокочастотного импульса через вводимые под кожу микроиглы — прим. «Ленты.ру»).

«Также можно обратить внимание на контурную пластику полимолочной кислотой. Это поможет вернуть упругость и тонус кожи, избавиться от морщин и получить долговременный результат», — заключила Балакеримова.

Ранее в июле хирург оценила внешность Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли». По словам врача, 49-летней звезде следует обратиться к специалисту, чтобы устранить признаки возрастных изменений.

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