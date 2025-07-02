Пластический хирург оценила внешность 50-летней Яны Рудковской

Хирург Балакеримова: Продюсеру Рудковской можно поработать с качеством кожи

Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова оценила внешность продюсера Яны Рудковской. Соответствующий комментарий публикует «Страсти».

По словам специалистки, внешность 50-летней знаменитости не нуждается в хирургической подтяжке лица. Однако Балакеримова подчеркнула, что звезде можно поработать с качеством кожи. «Пока ей вполне в состоянии помочь хорошие топовые косметологические процедуры», — пояснила доктор.

В то же время собеседница издания отметила результативность таких процедур, как игольчатый лифтинг Morpheus 8 (безоперационная подтяжка лица и тела посредством подачи высокочастотного импульса через вводимые под кожу микроиглы — прим. «Ленты.ру»).

«Также можно обратить внимание на контурную пластику полимолочной кислотой. Это поможет вернуть упругость и тонус кожи, избавиться от морщин и получить долговременный результат», — заключила Балакеримова.

Ранее в июле хирург оценила внешность Анастасии Волочковой фразой «заметные брыли». По словам врача, 49-летней звезде следует обратиться к специалисту, чтобы устранить признаки возрастных изменений.