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12:50, 2 июля 2025Спорт

Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА

Отстраненная от турниров Россия обошла Украину в таблице коэффициентов УЕФА
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Россия обошла Украину в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Россия, клубы которой не выступают на международных турнирах с февраля 2022 года, осталась на 26-й строчке. Украина по итогам минувшего сезона опустилась с 23-й на 28-ю позицию.

В первой тройке изменений нет. Рейтинг возглавляет Англия, за ней следуют Италия и Испания. Россия с момента отстранения за каждый сезон получает 4,333 балла.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин назвал условие для начала переговоров о возвращении сборных страны и клубов на международные турниры. По его словам, обсуждение начнется после окончания СВО на Украине.

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