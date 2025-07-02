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17:48, 2 июля 2025Экономика

ЦБ поднял курс доллара

ЦБ повысил официальный курс доллара в России на 23 копейки
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетКурс доллара:

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Руководство Центробанка (ЦБ) повысило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты 3 июля составят 78,65 рубля. Для сравнения, 2 июля официальный курс доллара находился на уровне в 78,42 рубля. Таким образом, котировки резервной валюты в России подняли на 23 копейки. Официальный курс евро, напротив, понизили примерно на 6 копеек — с 92,74 до 92,68 рубля. Котировки китайского юаня, в свою очередь, регулятор повысил на копейку — с 10,94 до 10,95 рубля.

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Ряд экспертов ожидают, что курс рубля начнет резко терять позиции в валютной паре с долларом во второй половине текущего года. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко считает, что американской валюте удастся пробить психологическую отметку в 100 рублей уже к началу осени. Резкому ослаблению рубля, отмечает она, поспособствует ожидаемое снижение цен на основные категории экспортных товаров РФ, включая нефть.

Глава ВТБ Андрей Костин ранее подчеркивал, что нынешний курс доллара в районе 78-79 рублей является вредным для российской экономики. При таком раскладе отечественные экспортеры недополучают выручку, а федеральный бюджет — поступления, которые можно было бы использовать для дополнительного финансирования крупных госпроектов и отраслей. Оптимальным курсом для ВВП РФ руководитель банка назвал уровень в 90-100 рублей за доллар. Подобное соотношение, по его словам, поможет стабилизировать российский бюджет, который сталкивается с растущим дефицитом.

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