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19:51, 2 июля 2025Спорт

В РФС назвали желаемого соперника для сборной России

Генсек РФС Митрофанов: Хотим провести матч с Таиландом в России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов назвал желаемого соперника для сборной России. Его слова приводит Sport24.

Митрофанов заявил, что РФС хочет провести матч с Таиландом в России. «Но на данный момент не договорились по датам. «В Таиланде они нас принять готовы, но мы хотим провести игру у нас», — отметил он.

Ранее бывший главный тренер сборной России Гус Хиддинк назвал условие для возвращения российских команд на международные турниры. «Сначала политическим боссам нужно установить мир», — заявил он.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российские клубы на мировой арене могут проводить только товарищеские матчи. Такие же ограничения наложены на национальную сборную.

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