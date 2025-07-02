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10:18, 2 июля 2025Спорт

В швейцарском клубе назвали инициатора проведения матча с «Зенитом»

Президент «Сьона» Кристиан Константин: Инициатором матча с «Зенитом» являюсь я
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Президент швейцарского «Сьона» Кристиан Константин назвал инициатора проведения товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Его слова приводит Sport24.

«Этот товарищеский матч — моя инициатива», — заявил функционер. Он добавил, что никому не удастся сорвать игру, так как она не является официальным мероприятием.

Ранее Константин выразил готовность предоставить стадион «Сьона» российским клубам для проведения международных матчей в случае снятия с них бана. «Наш клуб делает все возможное ради мира», — заявил он.

23 июня «Сьон» заявил о планах провести товарищеский матч с петербургским «Зенитом». В клубе отметили, что это произойдет во время летних сборов команды.

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