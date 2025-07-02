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13:21, 2 июля 2025Экономика

В Совфеде увидели предпосылки для еще большего снижения ключевой ставки

Глава Совфеда Матвиенко: Наметились условия для более активного снижения ставки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

К настоящему времени в России сформировались условия для более активного ослабления денежно-кредитной политики (ДКП) Центробанка (ЦБ). Такое мнение высказала председатель Совета Федерации (Совфеда) Валентина Матвиенко, ее слова приводит ТАСС.

Нынешнее охлаждение российской экономики она сочла вредным для ряда отраслей, включая промышленный сектор. На этом фоне она призвала руководство регулятора остановить его и сделать условия для кредитования бизнеса в стране более доступными. Все это позволило бы в конечном счете нарастить объемы внутреннего производства.

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Более резкое снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров регулятора, по мнению Матвиенко, остановит сложившиеся на внутреннем рынке тенденции. «Это даст возможность уже остановить охлаждение и начать более эффективное развитие промышленности», — резюмировала глава Совфеда в ходе выступления на пленарном заседании.

По итогам июньского собрания руководство ЦБ понизило ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с рекордных 21 до 20 процентов годовых. Советник главы регулятора Кирилл Тремасов ранее отмечал, что текущая динамика инфляции в стране позволяет говорить еще об одном снижении ставки в 2025-м. Он уточнил, что в последнее время темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке «идут» по нижней границе актуального прогноза регулятора в 7-8 процентов. Это открывает возможности для дополнительного ослабления ДКП, заключил Тремасов.

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