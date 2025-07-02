Власти высказались о выходе сотен россиян на улицы из-за смерти 15-летнего подростка

Власти заявили об отсутствии волнений в саратовском Подлесном из-за цыган

Власти Саратовской области заявили об отсутствии волнений в Подлесном, где сотни местных жителей вышли на улицы с требованием изгнать цыган с территории села после смертельного ДТП. Об этом пишет «Подъем» в Telegram.

Как сообщили журналистам в пресс-службе губернатора региона, сейчас на месте работают правоохранительные органы, которые разбираются в ситуации. «Там произошла трагическая ситуация. Следственные органы, правоохранительные — все занимаются. Людям все разъяснили. Никакого народного схода там сейчас нет, волнений нет», — сказал собеседник издания.

При этом он подтвердил, что в населенном пункте «вчера собрались люди» для общения с главой Марксовского района Дмитрием Романовым. «Глава района все объяснил. Требовали они, чтобы все было по закону. Все действительно будет по закону, другой позиции быть не может», — заверили в пресс-службе губернатора.

Ранее стало известно, что сотни жителей Подлесного вышли на улицы после смерти 15-летнего мальчика в ДТП, после которого был задержан 36-летний мужчина, живущий в местном таборе. Возмущенные россияне заявили, что местные цыгане ведут себя агрессивно, торгуют наркотиками и ездят без прав. Прибывший на место муниципальный прокурор Николай Альков призвал не нарушать закон и не прибегать к насилию. В свою очередь, глава района Романов пообещал рассмотреть жалобы сельчан «через призму правового поля», а также проверить местных цыган на предмет соблюдения миграционного законодательства.