Восстановлен утерянный гимн Вавилона спустя тысячу лет

Iraq: Исследователи воссоздали полный текст гимна Вавилона с помощью ИИ

Уникальное литературное произведение, утерянное около тысячи лет назад, было обнаружено и полностью расшифровано международной командой ученых из LMU и Багдадского университета. Работа опубликована в журнале Iraq, а расшифрованный текст станет частью всемирной электронной библиотеки клинописных текстов.

Речь идет о древнем гимне, прославляющем Вавилон — крупнейший город древней Месопотамии и культурную столицу древнего мира. Текст был написан клинописью на глиняных табличках и частично сохранился в знаменитой библиотеке Сиппара, которую по легенде спас от потопа сам Ной.

Используя электронную платформу Electronic Babylonian Library и технологии искусственного интеллекта, исследователи сопоставили фрагменты из 30 различных табличек, тем самым воссоздав полный текст гимна. Это открытие позволило впервые за всю историю полностью прочитать текст из 250 строк, ранее считавшийся утерянным.

Гимн оказался особенно ценным для исследователей, поскольку содержит не только описания города, природы и архитектуры Вавилона, но и уникальные сведения о жизни его обитателей — как мужчин, так и женщин. В частности, в тексте упоминаются женские религиозные роли, ранее неизвестные по другим источникам. Кроме того, гимн содержит редкие по меркам месопотамской литературы описания природных явлений, таких как весеннее разливание Евфрата и цветение полей.

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