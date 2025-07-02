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10:32, 2 июля 2025Наука и техника

ВС России получили новую партию БМП-3

«Ростех»: ВС России получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России получили новую партию боевых машин пехоты БМП-3. Об этом сообщает госкорпорация «Ростех».

Отгрузку техники Минобороны России в рамках гособоронзаказа согласно графику произвел холдинг «Высокоточные комплексы».

В компании заметили, что за три последних года БМП-3 получили десятки изменений, учитывающие пожелания военнослужащих. «К ним относятся не только бортовые экраны, решетки, комплекты защиты верхней полусферы, комплекс средств снижения заметности, но и специальные приборы и аппаратура, позволяющие повысить мобильность машины и эффективность применения вооружения», — уточнили в госкорпорации.

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В июне индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что разработанные для морской пехоты бронетранспортеры БТ-3Ф, которые проходят государственные испытания, получили дополнительную антидроновую защиту.

Тогда же руководитель заметил, что антидроновые экраны могут лучше защитить бронетехнику от FPV-дронов, чем стандартная броня.

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