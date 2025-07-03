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12:30, 3 июля 2025Россия

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море

Минобороны: Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российские войска уничтожили безэкипажный катер (БЭК) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе спецоперации.

Цель была выявлена в акватории Черного моря, пояснили в министерстве. Иных сведений об уничтожении катера нет.

Ранее еще один украинский БЭК был уничтожен российским барражирующим боеприпасом «Ланцет». Он поразил катер Magura V7, вооруженный управляемыми ракетами AIM-9M Sidewinder, которые предназначены для поражения воздушных целей.

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Украина применяет безэкипажные катера при попытках ударов по портам и кораблям Черноморского флота. Также, согласно одной из версий, с помощью БЭК недавно пыталась повредить Крымский мост.

Кроме того, 3 июля в российском военном ведомстве отчитались об ударах по объектам военной инфраструктуры Украины. Их целями стали, в частности, цех сборки и места хранения беспилотников, районы развертывания американский РСЗО HIMARS и лагеря ВСУ.

ЖЗЛ
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