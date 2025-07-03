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15:09, 3 июля 2025Экономика

Набиуллина предостерегла от преждевременного снижения ключевой ставки

Набиуллина: Преждевременное снижение ключевой ставки приведет к разгону инфляции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Преждевременное ослабление денежно-кредитной политики (ДКП) чревато разворотом сформировавшихся к настоящему времени на внутреннем рынке тенденций. Такое мнение высказала глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Несвоевременное снижение ключевой ставки, предупредила глава регулятора, может привести к разгону потребительских цен в России. Руководство ЦБ при вынесении решения по ДКП будет отталкиваться в первую очередь от актуальной динамики инфляции. Если она продолжит замедляться, совет директор регулятора будет готов рассмотреть вариант ее снижения.

Однако в этом вопросе нужно знать меру, предупредила Набиуллина. Излишнее ослабление ДКП может вновь привести к стремительному росту цен. При таком раскладе регулятору придется в очередной раз повышать ключевую ставку.

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Схожая ситуация наблюдалась на внутреннем рынке в первой половине 2024 года. Тогда инфляция начала постепенно замедляться, и ЦБ дало сигнал, что будет готово постепенно переходить к ослаблению ДКП. В итоге участники рынки ухватились за первую часть месседжа, не придав значения второй. В результате произошел неоправданный бум кредитования, и инфляция начала ускоряться, отметила Набиуллина. «Мы, конечно, этот урок все вместе извлекли», — заключила она.

Ранее глава ЦБ не исключила еще одно снижение ключевой ставки по итогам ближайшего июльского заседания совета директоров. Однако этот вопрос, подчеркнула она, будет рассматриваться только в случае продолжения замедления инфляции и снижения напряженности на рынке труда. Ее советник Кирилл Тремасов ранее заявил, что темпы роста потребительских цен в стране снижаются быстрее, чем ожидалось. Это обстоятельство, подчеркнул он, позволяет говорить о дополнительном ослаблении ДКП в июле.

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