Появились новые подробности о гибели 28-летнего футболиста «Ливерпуля» в ДТП

Mirror: Врачи не рекомендовали погибшему футболисту «Ливерпуля» Жоте перелеты

Нападающий английского «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жота оказался в машине в Испании, так как врачи не рекомендовали ему перелеты. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, причиной запрета стало то, что недавно 28-летний футболист перенес операцию на легких. Из-за этого Жота решил вернуться в Англию вместе с братом Андре на машине.

О гибели Жоты в ДТП стало известно ранее 3 июля. Авария произошла на испанской трассе. Колесо лопнуло во время обгона, после чего машина потеряла управление, съехала с дороги, перевернулась и загорелась.

Жота выступал за «Ливерпуль» с 2020 года. Вместе с командой он стал чемпионом Англии, завоевал Кубок страны и Кубок английской лиги. В составе сборной Португалии форвард провел 49 матчей, в которых отметился 14 голами.

